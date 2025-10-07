پارک آموزشی ترافیک در آستانه روز جهانی کودک به مساحت هزار و ۳۰۰ مترمربع در کازرون به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در آستانه روز جهانی کودک، در مراسمی با حضور مسوولان و خانواده ها، پارک آموزشی ترافیک به مساحت هزار و ۳۰۰ مترمربع و هزینه بیش از ۱۲ میلیارد ریال در بوستان مردانی شهرستان کازرون افتتاح شد.

این پارک با هدف ارتقاء آگاهی، آموزش فرهنگ رانندگی و ترافیک به کودکان و نوجوانان ساخته شده است.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.