ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شاپور بهنام پور، گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت خودرو در سطح شهر یاسوج، تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی استان بلافاصله تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان آغاز کردند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تحقیقات پلیسی دقیق، موفق شدند در یک عملیات غافلگیرانه، سارق را در سطح شهر یاسوج دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، مقادیر قابل توجهی اموال سرقتی شامل چندین دستگاه گوشی تلفن همراه، ضبط صوت، بلندگو، باند، ابزار‌هایی مانند موتور جوش و دریل، و همچنین فلش مموری کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.

بهنام پور در پایان خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس تاکنون به ۲۵ فقره سرقت اعتراف کرده است و تلاش برای کشف دیگر جرائم احتمالی او ادامه دارد.