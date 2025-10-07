به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۵مهرماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکت‌های تابع در مهار آب‌های مرزی غرب کشور و پروژه‌های خطوط انتقال و شبکه‌های پایاب، با ۱۹۲ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع، موافقت کردند.

رضا حاجی پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گزارش این کمیسیون در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در مهار آب‌های مرزی غرب کشور و پروژه‌های خطوط انتقال و شبکه‌های پایاب در صحن مجلس قرائت کرد.

وی با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در خصوص مهار آب‌های مرزی غرب کشور و پروژه‌های خطوط انتقال و شبکه‌های پایاب گفت: در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس، ابتدا اطلاعات واصله از وزارت نیرو در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۴ در اختیار جناب آقای فتح‌الله حسینی نماینده محترم قصر شیرین، سرپل‌ذهاب، گیلان‌غرب، سومار و خسروی به عنوان نماینده منتخب متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت.

به گفته حاجی‌پور، بنا به اعلام نماینده متقاضیان در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ مبنی بر «عدم کفایت اطلاعات ارائه شده»، موضوع در جلسه رسمی مورخ ۴ شهریور ۱۴۰۴ کمیسیون کشاورزی با حضور وزیر نیرو و ۱۷ نفر از نمایندگان متقاضی بررسی شد و ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محور‌های مشخص به تصویب کمیسیون رسید.

وی محور‌های اصلی تحقیق و تفحص را به شرح زیر اعلام کرد:

- بررسی مبانی مطالعاتی، نحوه انتخاب و اجرای کار‌های مشاوره‌ای و صلاحیت عوامل کارشناسی دفتری و میدانی و میزان رعایت سلسله‌مراتب مطالعاتی و تاییدات مراجع ذی‌صلاح.

- بررسی نحوه برنامه‌ریزی منابع آب، تعیین ظرفیت سازه‌ای و ذخیره‌ای، ظرفیت انتقال از جمله تونل‌ها، کانال‌های اصلی و فرعی، خطوط لوله و شبکه‌های آبیاری و زهکشی پایاب طرح گرمسیری و طرح‌های وابسته.

- نحوه تخصیص منابع آب به نیاز‌های پایین‌دست، تغییرات ایجادشده در طول مطالعات و عملیات اجرایی و مبانی تصمیم‌گیری‌های فنی در این زمینه.

- بررسی نحوه ارجاع کار و انتخاب پیمانکاران حقیقی و حقوقی، شفافیت قرارداد‌ها و میزان رعایت قوانین مالی و معاملاتی کشور.

- بررسی علل شفاف نبودن قیمت واحد تمام‌شده پروژه‌ها و نحوه مدیریت اعتبارات ارزی و ریالی شامل منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، قرارداد‌های مشارکتی، موافقت‌نامه‌ها و صورت‌جلسات مالی تعهدآور.

-ارزیابی فرآیند احراز صلاحیت و انتصاب مدیران اجرایی، ستادی و میدانی در طرح‌های مرزی غرب کشور.

-مقایسه قیمت هر مترمکعب آب اختصاصی با مبانی و نتایج مطالعات اقتصادی طرح و دلایل عدم شفافیت در این زمینه.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی در پایان تأکید کرد:این تحقیق و تفحص به دنبال روشن شدن نحوه هزینه‌کرد میلیارد‌ها دلار منابع ارزی و ریالی، ارزیابی عملکرد مدیریتی وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در اجرای طرح‌های مهار آب‌های مرزی و اطمینان از تحقق اهداف توسعه‌ای استان‌های غربی کشور است. /

خبر در حال تکمیل...