در آستانه روز بزرگداشت شاعر بزرگ ایران، حافظ شیرازی، از دیوارنگاره‌ای تازه با عنوان «لسان‌الغیب» در میدان ولیعصر (عج) تهران رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ این اثر هنری که به همت خانه‌ی طراحان انقلاب اسلامی طراحی و اجرا شده، جلوه‌ای تصویری از تکریم و بزرگداشت لسان‌الغیب شیراز است که اشعارش قرن‌ها الهام‌بخش فرهنگ، ادب و معنویت در ایران و فراتر از مرز‌های آن بوده است.

بر دیوارنگاره، این بیتی از اشعار حافظ نقش بسته است:

ثنا خوان توام تا زنده‌ام، اما یقین دارم

که حق، چون تو استادی نخواهد شد ادا، حافظ