در سانحۀ رانندگی در جنوب ترکیه پنج نفر جان خود را از دست دادند و ۱۴ نفر نیز زخمی شدند.

۱۹ کشته و زخمی در سانحه رانندگی در ترکیه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ این سانحه بامداد امروز در منطقۀ "اردملی" از توابع استان "مرسین" در جنوب ترکیه روی داد.

یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران کشاورزی در محلۀ "آیدینلار" بدلیل عدم کنترل راننده از مسیر خود منحرف و به پرتگاه کنار جاده سقوط کرد.

در پی این سانحه تعداد زیادی آمبولانس و نیرو‌های آتشنشان و ژاندارمری در محل حاضر شدند.

بر اساس آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی مقامات محلی در این حادثه پنج نفر از سرنشینان مینی بوس از جملۀ رانندۀ آن جان خود را از دست دادند و ۱۴ نفر نیز زخمی شدند.