به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه «سرزمین» (LAND) که در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود، فرصتی است برای هنرمندان نقاش، مجسمه‌ساز و عکاس که با زبان شخصی جهان‌های متنوع آثارشان را به نمایش درآورند.

در بخشی از معرفی این نمایشگاه آمده است: «LAND زمین، سرزمین، خشکی، خاک، دیار، بر و ... در جغرافیا نامیده می‌شود و سرزمینی است که هنرمند دانه‌های افکار خود را بر آن می‌سپارد و از طریق زبان صورت آن را به ظهور می‌رساند. نمایشگاه اکنون، نمایش این دانه‌های کاشته‌شده در ذهن هنرمندان ایران است ... دانه‌هایی که قادرند درختان باغ شوند.»

نمایشگاه «سرزمین» از پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ در گالری‌های خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود و تا پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ میزبان مخاطبان است. علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه (به جز شنبه‌ها) از ساعت ۱۳ تا ۲۰ برای بازدید به خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.