پخش زنده
امروز: -
مسئول کمیته تغذیه ورزشی هیات پزشکی ورزشی خوزستان گفت: رژیم غذایی فوتبالیستها مانند بیشتر افراد ورزشکار حاوی درشت مغذیها و ریز مغذیهاست که میزان آن نیز به مواردی، چون مدت و شدت تمرین بستگی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر رحمتالله خان محمدی اظهار کرد: فوتبال یکی از محبوبترین ورزشهای جهان است. در ایران، مسابقات فوتبال در سطوح مختلف برگزار میشوند و مربیان و کادر فنی باشگاههای فوتبال از تاکتیکهای متعددی برای کسب بهترین نتایج استفاده میکنند. علاوه بر تاکتیکهای تیمی، برای دستیابی به نتیجه مطلوب، باید از علوم ورزشی نیز استفاده شود و یکی از زمینههای مورد علاقه بازیکنان فوتبال، تغذیه مناسب است.
فیزیولوژی ورزش فوتبال
او ادامه داد: فوتبال یک ورزش تیمی است که به صورت متناوب انجام میشود و بازیکنان حرفهای فوتبال بیش از ۷۰ درصد از زمان بازی را صرف انجام حرکات کم شدت (مثلاً پیادهروی، دویدن آهسته، ایستادن) میکنند که با حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ حرکت شدید که شامل حداکثر سرعت دویدن، چرخش، تکل زدن، لگد زدن و جهش و همچنین افزایش و کاهش سرعت است، در هم آمیخته میشود. در مدت زمانی که شدت فعالیت فوتبالیست پایین تا متوسط است، دستگاه غالب تولید انرژی دستگاه هوازی (اکسیداتیو) است. در مقابل، در هنگام انجام فعالیتها و حرکات با شدت بالا دستگاه غالب تولید انرژی، دستگاه بیهوازی (فسفاژن و گلیکولیز بیهوازی) است.
مسئول کمیته تغذیه ورزشی هیات پزشکی ورزشی خوزستان گفت: تأمین انرژی کافی برای بازیکنان نخبه فوتبال برای مقابله با چالشهای فعالیتهای متناوب و با شدت بالا از اهمیت بالایی برخوردار است. عواملی همچون اندازه و ترکیب بدن، بار تمرین، موقعیت بازیکن، متغیرهای آب و هوایی و تاکتیکها بر مصرف انرژی تأثیر میگذارند. بازیکنان فوتبال باید میزان کالری دریافتی خود را برای برآورده کردن اهداف خاص ترکیب بدن، الزامات تمرین و مسابقه و اهداف تغذیهای ضروری خود متعادل کنند.
ترکیب رژیم غذایی ورزشکاران فوتبالیست
او عنوان کرد: رژیم غذایی فوتبالیستها مانند بیشتر افراد ورزشکار حاوی درشت مغذیها (کربوهیدراتها، پروتئینها و چربیها) و ریز مغذیها (ویتامینها و مواد معدنی) است. با این وجود میزان مورد نیاز این مواد غذایی براساس مدت و شدت تمرین، ترکیب بدن، سن، وزن و پُستی که ورزشکار بازی میکند، است.
خان محمدی با اشاره به منابع مناسب درشت مغذیها و ریز مغذیها، گفت: منابع عالی کربوهیدرات شامل غلات کامل، حبوبات، میوهها، سبزیجات نشاستهای و فیبردار و همچنین لبنیات و انواع شیر گیاهی است. همچنین مهمترین منابع تامین پروتئین شامل ماهی و تخممرغ (منابع خوبی برای تامین آمینواسیدهای ضروری هستند)، حبوبات (لوبیا و نخود)، سویا، دانهها، غذای دریایی، گوشت بدون چربی و مرغ و محصولات لبنی مانند شیر، پنیر و ماست است.
او ادامه داد: منابع مناسب حاوی چربیها نیز شامل دانههای روغنی، دانههای گیاهی، ماهی و روغنهای گیاهی (مثل زیتون، آووکادو و بذر کتان) است، ضمن اینکه مؤثرترین و عملیترین روش برای مصرف ترکیبی از مایعات، کربوهیدرات و الکترولیتها، مصرف یک نوشیدنی ورزشی ایزوتونیک با فرمول خوب حاوی ۶ تا ۸ درصد کربوهیدرات یا ۳۰ تا ۶۰ گرم در ساعت مکمل کربوهیدرات است. این انتخاب غذایی به سرعت هضم و جذب میشود و به حفظ وضعیت هیدراتاسیون کمک میکند و بستری برای به تعویق انداختن خستگی فراهم میکند و مهارت و عملکرد شناختی را حفظ میکند. از این رو افت عملکرد را در آستانه مسابقه به حداقل میرساند.