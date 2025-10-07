دبیر هیات شمشیربازی استان یزد: محمد فتوحی و پارسا پورسلمانی به اردوی تیم ملی سابر و بهنام بیک، علی نمازی و محمد علی خاکزار به اردوی تیم ملی در اسلحه اپه دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسعود فتوحی گفت: محمد فتوحی و پارسا پورسلمانی به اردوی تیم ملی سابر و بهنام بیک، علی نمازی و محمد علی خاکزار به اردوی تیم ملی در اسلحه اپه دعوت شدند.

وی افزود: اردوی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه سابر و اپه از ۱۹ تا ۲۷ مهرماه جاری در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار می‌شود.

دبیر هیات شمشیربازی استان یزد، ادامه داد: از سوی فدراسیون، ۹ شمشیرباز در اسلحه سابر و همچنین هشت ورزشکار در اسلحه اپه به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

هم‌اکنون حدود یک هزار نفر در رشته شمشیربازی در استان یزد فعالیت دارند و ۲۰ نفر از شمشیربازان یزدی عضو تیم‌های ملی هستند.

یزد یا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، ۵۵ هیات ورزشی و بیش از ۸۰ هزار ورزشکار زیرپوشش بیمه دارد.