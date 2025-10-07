معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی گفت: وزارت میراث‌فرهنگی با تمرکز بر توانمندسازی جوامع محلی، توسعه مشاغل روستایی و گسترش گردشگری پایدار، گام‌های مؤثری در مسیر رشد اقتصادی و فرهنگی استان‌ها برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انوشیروان محسنی‌بندپی در نشست اصحاب رسانه با وزیر میراث‌فرهنگی گفت: یکی از اهداف اصلی وزارت میراث‌فرهنگی شناسایی و معرفی همه ظرفیت‌های گردشگری در سطح استان‌های کشور است. هر استان ایران دارای مزیت‌های منحصر‌به‌فرد فرهنگی، طبیعی و تاریخی است و ما تلاش داریم این ظرفیت‌ها به شکل نظام‌مند و علمی معرفی شود.

وی افزود: در همین راستا، رویداد‌های ویژه و بومی هر استان شناسایی شده و ۴۰۰ رویداد شاخص در هفته گردشگری به اجرا درآمد. این برنامه‌ها ضمن تقویت نشاط اجتماعی، به معرفی ظرفیت‌های محلی و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق مختلف کشور کمک کرده است.

محسنی‌بندپی با اشاره به شعار «توانمندسازی جوامع محلی» به‌عنوان محور اصلی هفته گردشگری امسال اظهار کرد: این شعار، مفهومی بنیادین در توسعه پایدار گردشگری است. برای نخستین‌بار، در راستای حمایت از مشاغل روستایی و صنایع‌دستی، موفق به تخصیص ۱۴ همت اعتبار شدیم که گامی بزرگ در توانمندسازی اقتصادی روستاییان محسوب می‌شود. استفاده از خلاقیت جوانان روستایی می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار و در نهایت موجب شکل‌گیری روند مهاجرت معکوس به روستا‌ها شود.

وی در ادامه با اشاره به توجه جهانی به گردشگری مسئولانه و حفاظت از محیط‌زیست گفت: یکی از محور‌های مورد تأکید سازمان جهانی گردشگری در سال جاری، صیانت از سیاره زمین و حفاظت از محیط‌زیست است. در همین راستا، برنامه اعطای "نشان سبز" به هتل‌های دوستدار محیط‌زیست در کشور اجرا شد و تعدادی از هتل‌های ایران موفق به دریافت این نشان بین‌المللی شدند.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی درباره تعاملات بین‌المللی در حوزه جذب گردشگر خارجی نیز اظهار داشت: عراق یکی از مهم‌ترین کشور‌های هدف ما در حوزه گردشگری است. در حال حاضر مذاکراتی با مقامات عراقی در جریان است تا گردشگران ورودی از این کشور صرفاً به سفر‌های زیارتی محدود نشوند، بلکه از جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران نیز بازدید کنند. هدف ما، افزایش کمی و کیفی گردشگران ورودی از عراق و دیگر کشور‌های همسایه است.

محسنی‌بندپی با اشاره به اقدام راهبردی ایران در تعامل با سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) گفت: اطلاعات مربوط به روستا‌های نامزد ثبت جهانی در قالب طرح روستا‌های نمونه گردشگری ایران به‌طور کامل در سامانه این سازمان بارگذاری شده است. این اقدام، گامی مهم برای معرفی قابلیت‌های گردشگری روستایی ایران در سطح جهانی و تقویت برند ملی گردشگری کشور به‌شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: توسعه گردشگری تنها به ایجاد زیرساخت محدود نمی‌شود؛ بلکه فرآیندی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که باید با تکیه بر دانش بومی، مشارکت مردمی و حفاظت از محیط‌زیست دنبال شود. مأموریت وزارت میراث‌فرهنگی در دوره جدید، حرکت به سمت گردشگری پایدار، مردمی و در تراز جهانی است.