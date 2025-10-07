پخش زنده
امروز: -
بنیاد ملی نخبگان با هدف به کارگیری توانمندیهای پژوهشی و فناورانه دانشآموختگان برتر مقطع دکتری تخصصی و به منظور کمک به پیشبرد مرزهای دانش و فناوری و حل مسائل اساسی کشور با همکاری ۸ دانشگاه از پذیرش پژوهشگر پسادکتری حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنیاد ملی نخبگان اعلام کرد: از تمام دانشآموختگان دورههای دکتری تخصصی که واجد شرایط هستند دعوت میشود با مراجعه به صفحه تسهیلات دوره پسادکتری سامانه بنیاد ملی نخبگان، با اطلاع از شرایط قید شده، به ثبت نام و ارسال مدارک از طریق سامانه بنیاد به نشانی https://jazb-elmi.bmn.ir، تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ اقدام کنند.
بنا بر اعلام این بنیاد ، پژوهشگران پسادکتری برگزیده مطابق شیوه نامه طرح پسادکتری شهید چمران، مورد حمایت بنیاد قرار میگیرند.
سپری شدن حداکثر ۵ سال از زمان دانشآموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست، دارا بودن سوابق پژوهشی برجسته در زمینه تخصصی متقاضی، تحت حمایت نبودن پژوهشگر پسادکتری به طور همزمان از سوی سازمان، موسسه یا دانشگاه دیگر، نداشتن منع قانونی (مانند مشمول سربازی بودن) برای پژوهش تمام وقت و داشتن صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای عقد قرارداد پژوهشی از شروط شرکت در این فراخوان است و همچنین متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت در دوره پسادکتری میشود، بر همین اساس در طول دوره پسادکتری، امکان اشتغال به کار در سازمانهای دولتی و غیر دولتی وجود ندارد.
ارائه طرح پژوهشی مطابق با عنوان پیشنهاده مربوطه از کد انتخابی مطابق با قالب مربوطه، ارائه مشخصات تفصیلی از فعالیتهای علمی و اجرایی مطابق با قالب مربوطه وارائه تعهد فعالیت در طول دوره پسادکتری؛ مطابق با قالب مربوطه در زمان ثبت درخواست در سامانه ضروری است