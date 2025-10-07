پخش زنده
سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر در یک اقدام جهادی، ۴۵۰۰ رول ایزوگام را میان خانوادههای نیازمند توزیع کرد تا منازل آنها پیش از آغاز فصل بارندگی مقاومسازی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت مقاومسازی منازل افراد نیازمند پیش از شروع فصل بارندگی، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم پس از ساخت منازل نیازمندان، حفظ و نگهداری آنهاست که سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر با توزیع گسترده ایزوگام، نقش مؤثری در این زمینه ایفا میکند.
اکبر پورات همچنین از تخصیص ۶۰۰ رول ایزوگام به گروههای جهادی خبر داد و افزود: گروههای جهادی به دلیل نقش میدانی و آشنایی کامل با شرایط منطقهای، اولویت دریافت این کمکها را داشتهاند و با توزیع و نصب رایگان ایزوگام، به بهبود شرایط زندگی خانوادههای نیازمند کمک میکنند.
وی افزود: این طرح در قالب یکی از برنامههای مهم سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر اجرا شده است و با هدف تقویت امنیت و پایداری مسکن محرومان، گامی موثر در کاهش آسیبهای ناشی از شرایط جوی و ارتقاء رفاه اقشار آسیبپذیر برداشته است.