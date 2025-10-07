برنامه‌های «شب‌های فرهنگ»، با بررسی سازوکار‌های هویتی ایرانیان در شاهنامه، «ققنوس»، با نگاهی به دیوار نوشته‌های پارسی بخارا و گرامیداشت روز ملی کودک و «مستند فرهنگ»، با مستندی از زندگی «شهید یحیی سنوار» و شکل گیری عملیات طوفان الاقصی، امروز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «شب‌های فرهنگ»، با حضور محمدجعفر محمدزاده، پژوهشگر تاریخ زبان فارسی، فرهنگ ایران و شاهنامه، به واکاوی مولفه‌های هویتی و ملی ایرانیان در شاهنامه اختصاص دارد.

در این برنامه، که از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ پخش می‌شود شاهنامه فردوسی نه تنها به عنوان یک اثر حماسی بزرگ، بلکه به مثابه منشور هویت ملی و فرهنگی ایرانیان بررسی می‌شود.

محمدزاده با تکیه بر پژوهش‌های تاریخی و زبان‌شناختی، به تبیین سازوکار‌های شکل‌گیری مفاهیم هویت ملی در بستر روایات و شخصیت‌های شاهنامه می‌پردازد و نقش این اثر در حفظ پیوستگی فرهنگی ایرانیان طی قرون را تفسیر می‌کند.

«شب های فرهنگ»، ساعت ۲۱:۳۰، روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

برنامه «ققنوس»، میزبان دو گفت‌وگوی ویژه با پژوهشگران حوزه ادبیات و فرهنگ خواهد بود و به مناسبت‌های ادبی و فرهنگی روز، از جمله زادروز سهراب سپهری، می‌پردازد.

در نخستین بخش این برنامه با علی دهباشی، پژوهشگر ادبیات، درباره دیوارنوشته‌های پارسی در شهر تاریخی بخارا و جایگاه این آثار در هویت فرهنگی ایران‌زمین گفت‌و‌گو می‌شود، پس از آن، سعید حسام‌پور در گفت‌و‌گو با این برنامه، به تشریح نشست علمی و ادبی برگزار شده به مناسبت روز ملی کودکان می‌پردازد.

بخش «روزشمار ادبی»، این هفته نیز به زندگی و آثار شاعر برجسته معاصر، سهراب سپهری، اختصاص دارد و در «بخش ایرانی بخوانیم» گزیده‌هایی از آثار ادبی ایرانی برای شنوندگان معرفی و خوانده می‌شود.

مجله ادبی رادیویی «ققنوس»، ساعت ۱۵، به تهیه کنندگی و نویسندگی معصومه علوی نکو و گویندگی مهدی محمدیان پخش می‌شود.

برنامه «مستند فرهنگ»، روایت مستندی از زندگی شهید یحیی سنوار و سازوکار شکل‌گیری عملیات طوفان الاقصی را پخش می کند..

این مستند که در گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ تهیه شده است با بهره‌گیری از اسناد کم‌یاب، به بازخوانی نقش شهید یحیی سنوار در جبهه مقاومت فلسطین می‌پردازد و بخش‌هایی از گفتار شهید محمد الضیف، فرمانده گردان‌های عزالدین قسام، را در روز‌های آغازین عملیات طوفان الاقصی پخش می‌کند.

در بخش‌هایی از برنامه، شنوندگان با جزئیاتبر اتاق عملیات قسام و روند تصمیم‌گیری فرماندهان مقاومت آشنا خواهند شد. همچنین زندگی شخصی و مسیر مبارزاتی یحیی سنوار، از سال‌های ابتدایی فعالیت تا نقش اثرگذارش در طراحی و اجرای عملیات، بررسی می‌شود.

«مستند فرهنگ»، به تهیه کنندگی یلدا احتشامی، ساعت ۱۴:۳۰، پخش می شود.