پخش زنده
امروز: -
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اهمیت و ضرورت اجرای دقیق مصوبات شورای عالی آب و هیئت دولت بیان کرد: حل مسئله آب موضوعی بخشی و منطقهای نبوده و نیازمند اتخاذ اقدامات ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف در چهل و نهمین جلسه شورای عالی آب با اشاره به مسئله جدی آب در کشور و با بیان اینکه سایر ناترازیها با همکاری و همراهی مردم و با اتخاذ اقدامات و تدابیر لازم از سوی نهادهای مرتبط حلشدنی است، اما حل موضوع ناترازی آب و مقابله با خشکسالی نیازمند برنامهریزی جدی و اصولی است، افزود: در گزارشها و پیشبینیهای بینالمللی دهههای گذشته درخصوص بحران آب و خشکسالی هشدارهای لازم به ویژه در ایران داده شده بود که امروز باید با جدیت در زمینه مسئله آب و تامین نیازمندیهای شهروندان، کشاورزان و بخش صنعت عمل کنیم.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اهمیت و ضرورت اجرای دقیق مصوبات شورای عالی آب و هیئت دولت از جمله جلوگیری و برخورد با برداشتهای غیرمجاز درکنار ساماندهی برداشتهای مجاز در بالادست و پاییندست سدها و مخازن آبی کشور و همچنین جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز بویژه در مناطق با تنش آبی بیان کرد: حل مسئله آب موضوعی بخشی و منطقهای نبوده و نیازمند اتخاذ اقدامات منطقهای است.
آقای عارف تصریح کرد: دولتها و حاکمیت موظف به تامین آب شرب مورد نیاز مردم هستند و درعین حال با توجه به پیشبینیهای سازمان هواشناسی کشور درخصوص وضعیت آبی و بارندگی در سال جاری آبی باید حمایتهای لازم از کشاورزان در حد توان دولت بعمل آید چراکه کشاورزی در ایران در طول قرون گذشته علاوه بر محلی برای تامین درآمد، دارای جنبههای فرهنگی بوده است.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی و نیرو، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان دستگاههای امر حضور داشتند، راهکارهای ساماندهی از برداشتها در بالادست و پاییندست مخازن آبی تامین کننده آب شرب بررسی و تصمیمگیری و همچنین گزارش طرح بهبود وضع هوای کشور ارائه شد.
براین اساس و به منظور مدیریت کمآبی، مدیریت شرایط کشت دیم، ارائه الگوی کشت، اتخاذ سیاستهای حمایتی از کشاورزان، جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و ساماندهی برداشتها در بالادست و پاییندست سدها و مخازن آبی بویژه در مناطق دارای تنش آبی در دستور کار دولت و شورای عالی آب قرار گرفت.
همچنین گزارش «سازمان توسعه و بهرهبرداری از فناوریهای نوین آبهای جوی» کشور ارائه شد.
در ادامه این جلسه تاکید شد، نظر به شرایط منابع آبی کشور و لزوم ارتقاء بهرهبرداری منابع آب جوی و اجرای «برنامه پنج ساله پایش جو و ارتقاء بهرهبرداری از آبهای جوی کشور»، سازمان توسعه و بهرهبرداری از فناوریهای نوین آبهای جوی با همکاری سازمان برنامه و بودجه راهکارهای تامین مالی اقدامات پیشبینی شده را بررسی و ارائه کنند.
همچنین اعضای این جلسه بر ضرورت بهرهگیری از توانهای شرکتهای دانشبنیان داخلی در ساخت رادارهای هواشناسی تاکید کردند.