تولید سالانه تخم‌مرغ در کرمانشاه به بیش از ۱۱ هزار و ۷۲۰ تن رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید کریمی گفت: شهرستان‌های اسلام‌آباد غرب، سرپل‌ذهاب، صحنه، هرسین، سنقر، روانسر، جوانرود و کرمانشاه از جمله مناطق فعال در تولید تخم‌مرغ هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به نیاز سالانه استان به حدود ۲۴ هزار تن تخم‌مرغ افزود: نیمی از این نیاز از محل تولید داخلی تأمین می‌شود و توسعه واحد‌های مرغداری با ظرفیت ۱۵۰ هزار قطعه در دستور کار قرار دارد.

وی با تبریک روز جهانی تخم‌مرغ (۱۷ مهرماه)، بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارتقاء امنیت غذایی تأکید کرد.