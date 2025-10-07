به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیر مجموعه جهانی گلستان گفت: در این سند آموزشی نام و نمرات احمدشاه قاجار، ولیعهد و پانزده تن از شاگردان مدرسه دارالفنون، به همراه فهرست دروس تحصیلی، نام اساتید هر درس و مشخصات اولیای شاگردان ثبت شده است.

خانم آفرین امامی افزود: این کارنامه تاریخی که از جمله اسناد منحصر‌به‌فرد مربوط به نظام آموزشی دوره قاجار به شمار می‌آید، به همراه تصویری از احمدشاه قاجار و برادرش در کنار شاگردان و اساتید دارالفنون در حیاط این مدرسه تاریخی به نمایش درآمده است.

مدیر مجموعه کاخ گلستان با قدردانی از اقدام فرهنگی خانواده هدایت اظهار کرد: این دو سند تاریخی از سوی خانم عالم‌تاج هدایت، فرزند غلام‌علی‌خان (نوه مخبرالملک)، به مرکز اسناد تاریخی مجموعه کاخ گلستان اهدا شده است و اکنون در تالار امیرکبیر عمارت الماس در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.

امامی تأکید کرد: بازگشایی تالار یادمان امیرکبیر عمارت الماس که پس از دوره‌ای مرمت و آماده‌سازی آن انجام شده، فرصت تازه‌ای برای علاقه‌مندان به تاریخ آموزش و فرهنگ ایران فراهم آورده تا بخش کمتر شناخته‌شده از میراث علمی دوران قاجار را از نزدیک مشاهده کنند.

همزمان با بازگشایی تالار امیرکبیر عمارت الماس، موزه مردم شناسی در کاخ ابیض مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان نیز بازگشایی می‌شود.