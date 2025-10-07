به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات آذربایجان‌غربی با قرائت سوگندنامه اعضای جدید برگزارشد وبا اهدای احکام ۱۴ عضو این هیئت وتجلیل از اعضای دوره سابق، مسئولیت دوره دوساله جدید هیئت منصفه مطبوعات آ غاز شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی درآئین تحلیف اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات استان گفت: اعضای هیأت منصفه مطبوعات استان که نمایندگانی از اقشار و اصناف مختلف جامعه هستند افرادی قوی و مسلط بر امور و پای کار هستند.

عتباتی افزود: هر یک از اعضای هیأت منصفه مطبوعات به عنوان نماینده اقشار جامعه در جلسات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی برابر قانون حضور یافته و به عنوان نماینده صنف خود نظرات خود را به دادگاه ارائه می‌کنند و دادگاه کیفری یک نیز با لحاظ این نظرات تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: جامعه رسانه و مطبوعاتی استان یک جامعه سالم هستند و نگاه فعالان رسانه یک نگاه قانونمند و حرکتشان بر مدار قانون است.

عتباتی با اشاره به اینکه بسیاری از جرایمی که در حوزه‌های مختلف شکل می‌گیرد ناشی از عدم آگاهی و اطلاع کافی مردم است از اصحاب رسانه خواست در افزایش آگاهی و دانش حقوقی مردم جامعه بکوشند تا با این افزایش دانش از بروز جرایم و تولید پرونده برای دستگاه قضایی پیشگیری کرد.

وی بر پذیرش نقد منصفانه اصحاب رسانه توسط مدیران و مسئولان تاکید کرد و گفت: چراکه لازمه یک جامعه پویا است، البته اصحاب رسانه نیز با اطلاع کامل از کم و کیف موضوعات به نقد منصفانه بپردازند.

در ادامه این مراسم دبیر هیأت منصفه مطبوعات استان به ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه پرداخت.