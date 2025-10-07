پخش زنده
امروز: -
مسیر سبزه میدان تا انقلاب پس از شش سال دوباره به خیابان سواره بازگشت و واکنشهای مختلفی را به دنبال داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسیر سبزه میدان تا انقلاب که شش سال پیش به پیادهراه تبدیل شده بود، پس از سالها بحث و کشمکش با تصمیم استاندار و مصوبه شورای ترافیک، دوباره به مسیر سواره تبدیل شد. این تغییر با واکنشهای متفاوت مردم همراه بوده است.
یکی از شهروندان میگوید: «پیادهراه بودن این مسیر فضای مناسبی برای قدم زدن و تفریح فراهم کرده بود و هزینه زیادی صرف اجرای آن شد، اما حالا که دوباره مسیر باز شده، این تغییر درست نیست.» از سوی دیگر، عدهای معتقدند بازگشایی مسیر به بهبود ترافیک کمک کرده و دسترسی را برای خودروها راحتتر کرده است.
بازاریان و کسبه نیز سالهاست خواستار بازگشایی این مسیر هستند تا رونق کسبوکارشان افزایش یابد. استاندار و شورای ترافیک پس از پیگیریهای متعدد، این مسیر را بازگشایی کردند، اما همچنان برخی مسئولان شهری نسبت به این اقدام تردید دارند.
اکنون باید دید آیا این بازگشایی میتواند مشکلات ترافیکی و اجتماعی منطقه را حل کند یا چالشی جدید در پی خواهد داشت.