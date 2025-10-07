پخش زنده
معاون صنایعدستی وزیر میراث فرهنگی با تاکید بر تکمیل سند زنجیره ارزش گفت: روستا مولد است و صنایعدستی در قلب روستاها جا میگیرد و معیشت روستا از طریق صنایعدستی نیز این روزها تامین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم جلالی در نشست اصحاب رسانه با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، گفت: یکی از سیاستهای وزارت میراثفرهنگی تمرکززدایی است که در همین رابطه نمایشگاههای صنایعدستی در شهرستانهای مختلف برگزار میشود تا با معرفی توانمندیها و ظرفیتهای صنایعدستی در شهرهای مختلف، به اشتغالزایی و درآمدزایی فعالان صنایعدستی نیز کمک میشود.
او تصریح کرد: در کمیسیون فرهنگی دولت، سند زنجیره ارزش در حال بررسی است. زنجیره ارزش رویکرد اقتصادی صنایعدستی را متبلور میسازد. در اجرا و تحقق این سند، ۲۹ دستگاه مشارکت دارند.
جلالی گفت: ماه گذشته ۲۰ هنرمند صنایعدستی راهی ازبکستان شدند و در جشنواره سفال و سرامیک ازبکستان شرکت کردند که ۳ هنرمند ما در این جشنواره موفق به کسب رتبههای برتر شدند.
معاون صنایعدستی وزیر میراث فرهنگی اظهار کرد: به همت معاونت بینالملل وزارت میراثفرهنگی در حال رایزنی با کشورهای مختلف برای معرفی و فروش محصولات صنایعدستی هستیم. در همین رابطه از طریق پلتفرمهای خارجی به دنبال افزایش میزان فروش محصولات صنایعدستی هستیم.
او ادامه داد: جهش بسیار خوبی در تسهیلات ایجاد شده و قرار است در حوزه اعطای این تسهیلات ساماندهی انجام شود تا این تسهیلات به شکل مناسب در اختیار هنرمندان صنایعدستی قرار گیرد. این در حالی است که در بسیاری از همایشها و رویدادها، استفاده از صنایعدستی پای ثابت این رویدادهاست.