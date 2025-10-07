معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: ۲۹۱ کیلومتر روکش آسفالت بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی و فرعی استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی بهداروندی با اشاره به اجرای روکش آسفالت به طول ۲۹۱ کیلومتر در نیمه نخست امسال، اظهار کرد: در این مدت روکش آسفالت در بزرگراه‌های استان به طول ۴۱ کیلومتر، راه‌های اصلی به طول ۱۴۰ کیلومتر و راه‌های فرعی و روستایی به طول ۱۱۰ کیلومتر اجرا شده است.

وی افزود: در قالب طرح بهسازی و نگهداری راه ها، آسفالت حفاظتی به طول ۶۳ کیلومتر و لکه گیری آسفالت نیز به طول ۹۵ کیلومتر انجام شد.

بهداروندی می‌گوید: برای اجرای این طرح ۱۶ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال هزینه شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به صرف ۴۴۹ میلیارد ریال اعتبار در حوزه تعمیر و احداث ابنیه فنی راه‌ها در نیمه نخست امسال بیان داشت: در این مدت ۵۰ دستگاه ابنیه فنی با اعتبار ۲۹۶ میلیارد ریال تعمیر و ۵ دستگاه ابنیه فنی با اعتبار ۱۵۳ میلیارد ریال احداث شده است.

خوزستان با داشتن ۱۹ هزار کیلومتر راه و همچنین برخورداری از صنایع نفتی، پتروشیمی و کشاورزی از استان‌های با اهمیت و حساسیت بسیار بالا در حوزه حمل و نقل و ترافیک جاده‌ای است.