همزمان با سالگرد تجاوز نظامی آمریکا به افغانستان، نگاهی به کارنامه عملکرد ۲۰ سال اشغالگری این کشور در افغانستان نشان میدهد، همه شعارها و اهدافی که آمریکا در آغازین روزهای تهاجم و ادامه حضور در افغانستان، اعلام کرده بود چیزی جز فریب و نیرنگ نبوده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ سال ۲۰۰۱ میلادی در چنین روزهایی آمریکا با دهها کشور عضو ناتو به بهانه حوادث ۱۱ سپتامبر، حملاتی نظامی را به افغانستان آغاز کرد که طولانیترین جنگ آمریکا در خارج از مرزهای این کشور لقب گرفت.
آمریکاییها با چند شعار رنگارنگ این جنگ را آغاز و ادامه حضور ۲۰ ساله خود را در افغانستان توجیه کردند. مبارزه با تروریسم یکی از شعارهای آمریکاییها بود.
اما در روزهایی که آمریکاییها از افغانستان خارج میشدند گزارشها از وجود بیست گروه تروریستی در این کشور حکایت داشت.
مبارزه با کشت خشخاش یکی دیگر از شعارهای آمریکا برای لشکرکشی به افغانستان بود، مبارزهای که جز فریب چیزی نبود.