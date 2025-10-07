تیم والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران دو، در جدول مقدماتی رقابت‌های جهانی به مصاف مالزی می‌رود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال قهرمانی جهان از امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهر) در دوحه قطر آغاز می‌شود و در روز نخست این مسابقات ۱۷ تیم برای چهار سهمیه جدول اصلی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

تیم والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران دو که در جدول مقدماتی این مسابقات قرار دارد، برای صعود به جدول اصلی باید به مصاف حریفان جهانی خود برود.

آیدین نوروزی خواه و حجت الله محبوبی از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز (به وقت تهران) در نخستین مسابقه خود در جدول مقدماتی به مصاف مالزی می‌روند.

ملی‌پوشان والیبال ساحلی کشورمان در صورت شکست مالزی در دومین بازی خود که ساعت ۱۹:۴۰ دقیقه آغاز می‌شود به مصاف برنده دیدار لیتوانی و اتریش خواهند رفت.

عارف ملکی و مصطفی قلی‌پور تیم نخست ایران در جدول اصلی این مسابقات هستند که بازی‌های این جدول از فردا (چهارشنبه ۱۶ مهر) آغاز می‌شود.

مازیار هوشمند به عنوان سرمربی، افشین خدایاری (سرپرست) و مهدی ابارشی (پزشک) ملی پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند. همچنین حسن بازدرهوا داور بین المللی آسیایی ایران در این رقابت‌ها قضاوت می‌کند.