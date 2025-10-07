شناسنامهدار شدن ۴ هزار خودروی حمل گوشت در لرستان
مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: چهارهزار خودروی حمل فرآوردههای دامی در این استان شناسنامهدار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل دامپزشکی لرستان در سخنانی، اظهار داشت: پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی و مشترک بین انسان و دام، نظارت بر فعالیت کشتارگاههای دام و طیور و همچنین شناسنامهدار کردن خودروهای حمل دام، طیور زنده، حمل شیر، تخممرغ، گوشت قرمز و سفید از جمله اقدامات مهم این اداره کل است.
مصطفی زبردست افزود: هم اکنون چهارهزار دستگاه خودروی حمل مواد غذایی با منشأ دامی، کد بهداشتی موردتأیید اداره کل دامپزشکی استان را دریافت کردهاند.
مدیرکل دامپزشکی لرستان به تجهیز آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی استان و ارتقای آن به سطح دو آزمایشگاههای کشوری اشاره کرد و افزود: انجام آزمایشهای تخصصی آبزیان باتوجهبه فعالیت بیش از ۴۰۰ مزرعه پرورش ماهی در استان و همچنین راهاندازی آزمایشهای تعیین گونه حیوانی از دیگر اقدامات انجام شده این اداره کل است.