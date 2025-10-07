فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی، از اول آبان با جدال تیم‌های مازندانی آغاز می‌شود.

آغاز لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی از اول آبان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیست‌و‌پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی - جام یادگار امام (ره) از روز پنجشنبه اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

در این دوره از مسابقات و در رشته کشتی آزاد تیم‌های ستارگان پاس ساری، بانک شهر، دانشگاه آزاد اسلامی و استقلال جویبار به عنوان نمایندگان مازندر ان حضور دارند.

گروه بندی رشته کشتی آزاد:

گروه A: ستارگان پاس ساری - نام‌آوران خراسان شمالی - خیبر خرم‌آباد

گروه B: بانک شهر - دانشگاه آزاد اسلامی مازندران - استقلال جویبار

در لیگ برتر کشتی آزاد، دو دیدار هفته نخست به‌شرح زیر برگزار خواهد شد:

هفته اول:

پنجشنبه ۱ آبان: بانک شهر – دانشگاه آزاد اسلامی مازندران (به میزبانی بانک شهر در ساری)

جمعه ۲ آبان: ستارگان پاس ساری – نام‌آوران خراسان شمالی (به میزبانی ستارگان پاس در ساری)

گروه بندی رشته کشتی فرنگی:

گروه A: شهرداری مسجدسلیمان - رعد پدافند ارتش - استقلال قم

گروه B: نفت و گاز زاگرس جنوبی - سینا صنعت ایذه - دانشگاه آزاد اسلامی تهران

در لیگ برتر کشتی فرنگی نیز هفته نخست با دو دیدار به شرح زیر دنبال می‌شود:

هفته اول:

پنجشنبه ۱ آبان: شهرداری مسجدسلیمان – رعد پدافند ارتش (میزبان مسجدسلیمان)

جمعه ۲ آبان: نفت و گاز زاگرس جنوبی – سینا صنعت ایذه (به میزبانی زاگرس در شیراز)