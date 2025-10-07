به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،کتاب «زندگی در مه» دارای ۱۵۲ صفحه در سال ۱۴۰۱ منتشر شد و تاکنون به چاپ چهارم رسیده است.

افسانه حیدری نویسنده این کتاب گفت: صفحات کتاب نشان می‌دهد چگونه یک زن با لبخند، شوخی و مهر، روز‌های سخت را به لحظاتی شیرین بدل می‌کند. این هنر زنانه، این مجاهدت خاموش، باید ثبت شود.

وی افزود: تمامی بخش‌های این کتاب را در مصاحبه حضوری با شهید و همسر مهربان و فداکار او و خاطرات خودنگاشت شهید، نوشتم.

شهید عبدالصمد رجبی دهکردی در اسفندماه ۱۳۶۲ در عملیات خیبر دچار عارضه شیمیایی شدید از ناحیه ریه شد و قریب به ۳۹ سال با مشکلات شدید تنفسی