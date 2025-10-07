پخش زنده
امروز: -
نشست فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر از امروز به میزبانی فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه در شهر سنپترزبورگ آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سنپترزبورگ؛ فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر، با هدف همگرایی هرچه بیشتر و تقویت همکاریها در راستای برقراری امنیت، کمک به پویایی اقتصاد و همکاری در حل مسائل مرتبط با این پهنه آبی، در شهر سنپترزبورگ روسیه گردهم آمدند.
امیردریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با همراهی سفیر ایران و هیاتی متشکل از فرماندهان ارشد این نیرو، در اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه خزر شرکت کرده است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در مراسم آغاز به کار این نشست، با بیان اینکه کشورهای ساحلی دریای خزر مناسبات بسیار خوبی در حوزههای مرتبط با این دریا تعریف کردهاند گفت: دریای خزر تنها متعلق به پنج کشور ساحلنشین، از جمله ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است و مسائل آن نیز به دست این پنج کشور حل و فصل خواهد شد.
امیر دریادار شهرام ایرانی گفت: دریای خزر جایی برای قدرتهای فرامنطقهای نیست و کشورهای ساحلی خزر اجازه عرض اندام به آنها نخواهند داد.
وی تاکید کرد: کشورهای حاشیه خزر خودشان برای این دریا تصمیم میگیرند.
فرمانده نیروی دربایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با ابراز خرسندی از برگزاری رزمایش مرکب اخیر در بندرانزلی و سواحل جنوبی خزر گفت: بزودی رزمایش مرکب جدیدی با همکاری کشورهای ساحلی برگزار خواهد شد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: توانمندی کشورهای ساحلی خزر در سطحی است که بتوانند امنیت پایدار را تامین کنند و به پویایی اقتصادی و حل مسائل زیست محیطی کمک کنند.
«الکساندر مویسایف» فرمانده نیروی دریایی ارتش روسیه نیز در آغاز این نشست با تمجید از همکاری تنگاتنگ نیروی دربایی کشورهای ساحلی خزر در کمک به حل برخی موضوعات گفت: برگزاری این نشستها موجب نزدیکی دیدگاهها، تقویت همگرایی و ایجاد فرصتهای برابر در راستای توسعه همکاریهای اقتصادی و منافع موجود در این دریا میشود.