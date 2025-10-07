به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسوول مرکز جهاد کشاورزی خسروشیرین گفت: سیب درختی از ۶۷۰ هکتار از باغ‌های این دهستان در حال برداشت است و پیش بینی می‌شود کشاورزان بیش از هشت هزار و ۴۰ تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف کنند.

یعقوبی با بیان اینکه میانگین برداشت سیب درختی در هر هکتار ۱۲ تن است افزود: سیب درختی خسروشیرین علاوه بر مصرف داخلی به استان‌های فارس، تهران، اصفهان، یزد و کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

وی بیان کرد: سرمازدگی در اوایل فصل بهار، خشکسالی و قطعی برق به باغ‌های سیب درختی خسارت وارد کرده است که میزان بالایی از تولید محصول این دهستان به عنوان سیب درجه سه در صنایع تبدیلی مورد استفاده قرار گرفت.

مسوول مرکز جهاد کشاورزی خسروشیرین گفت: ساخت سردخانه در منطقه خسروشیرین که از پارسال فعالیت خود را آغاز کرده به باغداران این منطقه کمک کرده است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.