به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرید پوربابادی گفت: این چاه‌ها در موقعیت میادین نفتی اهواز، منصوری، قلعه نار، آبتیمور در گسترده شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، آزادگان و یادآوران در حوزه فعالیت شرکت مهندسی و توسعه نفت و مبدان گازی کیش در حوزه شرکت نفت و گاز پارس قرار دارند که پاکسازی و اتمام مدیریت پسماند چاه‌های کلاستری کیش با دستگاه حفاری ۶۹فتح که بیش از ۱۰ سال در آن موقعیت مستقر بود و عاری از هرگونه آلودگی تحویل گردید از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود: در نتیجه به کارگیری مجموعه مدیریت پسماند ۸۳ هزار و ۲۹۲ متر مکعب آب به دکل برگشت شد و حجم کنده‌های تثبیت شده حفاری به میزان ۱۳ هزار و ۴۴۱ متر مکعب، حجم سیال دی واتر شده سبک ۱۱۵ متر مکعب، حجم آب دی واتر شده ۸۴ هزار و ۷۵۲ متر مکعب، حجم کنده‌های ارسال شده به دیسپوزال ۱۱ هزار و ۹۲۹ متر مکعب و حجم آبی که به سیالات جهت ساخت سیال داده می‌شود ۹۷۹ متر مکعب به ثبت رسید.

پوربابادی در خصوص فعالیت تصفیه خانه‌های کارون و کریت کمپ اداره کنترل پسماند حفاری در نیمه نخست امسال اظهار کرد: این تصفیه خانه‌ها به ترتیب با ظرفیت اسمی ۴۲۰ و ۸۰ متر مکعب در شبانه روز در مدار قرار دارند و به طور مستمرتوسط اداره حفاظت محیط زیست اهواز پایش می‌شوند.

مدیر سیالات شرکت ملی حفاری ایران بیان داشت: با توجه به درخواست واحد‌های متقاضی برنامه افزایش مجموعه‌های مدیریت پسماند و ساخت و تعمیرات اساسی تجهیزات کاربردی در اولویت برنامه‌های پیش روی این مدیریت تعریف شده است.

وی می‌گوید: از زمان استقرار نخستین سامانه مدیریت پسماند ناوگان این شرکت در میدان نفتی آزادگان در اوایل سال۱۳۸۷ تاکنون این سامانه در عملیات حفاری و تکمیل ۳۲۷ حلقه چاه‌های نفت و گاز در مناطق نفتخیز کشور به کارگیری شده است که اقدامی مهم و تاثیرگذار در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ اکوسیستم آب، خاک و هوا تلقی می‌گردد.

پور بابادی با اشاره به اینکه این مدیریت سابقه ارائه خدمات به شرکت‌های ملی مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره، مهندسی و توسعه نفت و نفت مناطق مرکزی را دارد و اقدامات آن از شمار الزامات زیست محیطی و در تعامل با شرکت‌های کارفرمایی اجرا می‌شود، گفت: مدیریت سیالات حفاری با هدف کاهش ضایعات حفاری و جلوگیری از آسیب رسانی به محیط زیست اولین مجموعه مدیریت پسماند را در خردادماه ۱۳۸۷ بر روی دستگاه حفاری ۵۴ فتح در موقعیت مبدان نفتی آزادگان به کارگیری کرد و تاکنون این سامانه در حفاری وتکمیل ۳۲۷ حلقه چاه مورد استفاده قرار گرفته است.



مدیر سیالات شرکت ملی حفاری ایران افزود: جلوگیری از ورود ۲ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۸۲ متر مکعب پساب‌های صنعتی و آلاینده‌های شیمیایی به محیط زیست، پیشگیری از ورود ۷ میلیون و ۸۴۸ هزار متر مکعب مواد جامد روغنی، نمکی و ... به محیط زیست، جلوگیری از آلودگی زیست محیطی محوطه چاه‌های نفت وگاز به میزان ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار متر مربع و ارسال ۱۹۶ هزار و ۲۰۰ بشکه آب حاصل از دی واترینگ (De Watering) به واحد عملیات سیال جهت ساخت سیال از نتایج حاصل از پیوست مدیریت پسماند به دستگاه‌های حفاری به شمار می‌آید.

وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر ۱۴ مجموعه مدیریت پسماند در عملیات حفاری چاه‌ها در چرخه عملیات فعال هستند، در مورد مزیت‌های سیستم‌های مدیریت پسماند حفاری اظهارکرد: کاهش هزینه‌های مواد شیمیایی سیالات حفاری، کاهش ۱۰۰ درصدی ضایعات زیست محیطی ناشی از حفاری، کاهش سطح محوطه مخازن زمینی، ساعات کار پمپ‌های رودخانه و حجم آب پمپ شده از رودخانه‌ها به محل دستگاه حفاری، بازیافت باریت در سیالات سنگین، کاهش وزن سیالات سنگین وسیالات روغنی بدون نیاز به سولوشن، مدیریت، کنترل و تثبیت حداقل ۴۹ هزار و ۲۰۰ مترمکعب مواد جامد آلوده و جلوگیری از انتشار آنها به محیط زیست، جلوگیری از ورود حداقل یک میلیون و ۲۲۰ هزار متر مکعب سیالات آلوده به محیط زیست، جلوگیری از آلوده شدن حداقل ۴۱۰ هزار متر مربع از محوطه اطراف چاه‌ها و قابلیت استفاده از مواد تثبیت شده در زیرساخت‌ها و راهسازی از مزایای استفاده از مجموعه تجهیزات مدیریت پسماند در عملیات حفاری چاه‌های نفت و گاز می‌باشد.