پخش زنده
امروز: -
فرماندار سمنان : با اجرای قانون حمایت از خانواده از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۲۵ درصد خانوادههای شهر سمنان صاحب فرزند سوم شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی صمیمیان در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان سمنان با تأکید بر اهمیت افزایش نرخ فرزندآوری در توسعه و تقویت هویت بومی گفت : بر اساس گزارشها، نرخ فرزندآوری سوم و چهارم نسبت به سالهای گذشته روندی افزایشی داشته است.
وی با بیان اینکه شهرستان سمنان طی سالهای اخیر به دلیل برخورداری از ظرفیت فرصتهای شغلی، مهاجرپذیری زیادی داشته است، افزود: ضرورت دارد افزایش نرخ فرزندآوری بهعنوان یک راهبرد مهم در دستور کار قرار گیرد تا ضمن تقویت هویت بومی و محلی، پایداری اجتماعی نیز ارتقا یابد.