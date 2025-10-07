به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مهدی صمیمیان در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شهرستان سمنان با تأکید بر اهمیت افزایش نرخ فرزندآوری در توسعه و تقویت هویت بومی گفت : بر اساس گزارش‌ها، نرخ فرزندآوری سوم و چهارم نسبت به سال‌های گذشته روندی افزایشی داشته است.

وی با بیان اینکه شهرستان سمنان طی سال‌های اخیر به دلیل برخورداری از ظرفیت‌ فرصت‌های شغلی، مهاجرپذیری زیادی داشته است، افزود: ضرورت دارد افزایش نرخ فرزندآوری به‌عنوان یک راهبرد مهم در دستور کار قرار گیرد تا ضمن تقویت هویت بومی و محلی، پایداری اجتماعی نیز ارتقا یابد.