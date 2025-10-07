پخش زنده
وزیر میراثفرهنگی گفت: مولوی و شمس نماد گفتوگوی تمدنها و جلوهای از انسانیتاند و ثبت جهانی مثنوی با همکاری ترکیه و افغانستان ثمره تفاهم فرهنگی و تعامل سازنده میان ملتهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحیامیری در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت تعامل سازنده میان مدیران استانی و رسانهها، اظهار کرد: بارها تأکید کردهام که همه مدیرانکل ما در استانها باید به رسانهها پاسخگو باشند. خوشبختانه، ارتباط خوبی میان مدیران استانی و خبرنگاران برقرار است و در برخی استانها نیز شورای راهبردی رسانهای با مشارکت فعال اصحاب رسانه تشکیل شده است.
وزیر میراثفرهنگی افزود: پیشنهاد من این است که روابطعمومی وزارتخانه یک نشست خبری آنلاین با حضور همه مدیرانکل استانی برگزار کند تا خبرنگاران بتوانند بهصورت مستقیم موضوعات و سؤالات خود را از آنان پیگیری کنند. همچنین در نشستهای فصلی وزارتخانه نیز باید فضایی فراهم شود تا مدیران استانی پاسخگوی رسانهها باشند.
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود به کمیته حافظه جهانی یونسکو اشاره کرد و گفت: قاعده این کمیته بر آن است که وقتی کشوری اثری را برای ثبتجهانی معرفی میکند، سایر کشورها نیز نظر خود را درباره آن اعلام میکنند. در مورد ثبت جهانی مثنوی معنوی، ترکیه بهدلیل آنکه مدفن و مدرس مولوی در آن کشور قرار دارد، اعتراض داشت و این پرونده از دستور یونسکو خارج شد. در پی آن، مذاکراتی میان ایران و ترکیه انجام شد و در نهایت بر اساس تفاهم فرهنگی تصمیم گرفتیم این اثر گرانقدر را بهصورت مشترک ثبت کنیم. این توافق حدود دوازده سال پیش به نتیجه رسید.
او ادامه داد: به پیشنهاد ترکیه، کشور افغانستان نیز به این پرونده اضافه شد و بدینترتیب، ثبتجهانی مثنوی بهعنوان میراثمشترک سه کشور ایران، ترکیه و افغانستان به تصویب رسید. مولانا فراتر از مرزهاست؛ زیرا کلام او، کلام انسانیت، اخلاق و معنویت است و به همین سبب، میراثی جهانی و انسانی بهشمار میآید.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به جایگاه شمس تبریزی نیز تصریح کرد: در حوزه عرفان، شمس بر مولانا تقدم دارد و ما در سال گذشته با اختصاص اعتبارات لازم، پروژه ساخت و تکمیل بارگاه شمس را در خوی آغاز کردیم که در حال تکمیل است. نکته مهم آن است که روز بزرگداشت شمس و مولانا در تقویم فرهنگی کشور در یک روز مشترک تعیین شده و این همزمانی، نمادی از وحدت معنوی میان این دو چهره بزرگ است.
صالحیامیری با تأکید بر ضرورت معرفی هر دو شخصیت بزرگ عرفان اسلامی گفت: دنیا امروز بیش از هر زمان دیگری به پیامهای اخلاقی و انسانی شمس و مولانا نیاز دارد. متأسفانه ما در معرفی شمس کوتاهی کردهایم، در حالیکه ترکیه توانسته است قونیه را به یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی جهان تبدیل سازد. ما نیز باور داریم شهر خوی از ظرفیت لازم برای تبدیلشدن به قطب گردشگری عرفانی برخوردار است.
او خاطرنشان کرد: ثبتجهانی مولانا اقدامی مشترک و فرهنگی است. نه ما این شخصیت را به کشوری بخشیدهایم و نه کشوری آن را به ما بخشیده است؛ بلکه تصمیم گرفتهایم با همدلی و تفاهم، این میراث معنوی را بهصورت مشترک در فهرست جهانی یونسکو ثبت کنیم. همانگونه که نوروز با مشارکت ۱۳ کشور در یونسکو به ثبت رسید، مولانا نیز بخشی از حوزه تمدنی ماست و افتخاری بزرگ برای همه ملتهای منطقه محسوب میشود. پرچم این تمدن را ایران برافراشته و سایر کشورها ذیل این پرچم فرهنگی قرار گرفتهاند.