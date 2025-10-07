به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیر پالایشگاه اول پارس جنوبی گفت: پس از انجام تعمیرات اساسی و تعویض بستر‌های کاتالیستی، تولید گوگرد پالایشگاه ۴۷ درصد افزایش یافت که به تولید روزانه حدود ۱۰۰ تن گوگرد منجر شده است.

علی احمدی افزود: این افزایش تولید گوگرد به طور مستقیم موجب کاهش ۶۳ درصدی انتشار دی‌اکسید گوگرد در منطقه شده و نقش بسزایی در حفظ محیط زیست ایفا می‌کند.

وی گفت: علاوه بر این، اقدامات موفق تیم فنی پالایشگاه در کاهش میزان فلرینگ نیز بسیار مؤثر بوده است، به طوری که میزان فلرینگ در نیمه اول سال جاری ۲۵ درصد نسبت به تعهد روزانه کاهش یافته است. این روند انتظار می‌رود تا پایان سال نیز ادامه یابد.

پالایشگاه اول با تعهد به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست، به عنوان یک نمونه موفق در میان صنایع نفت و گاز شناخته می‌شود.