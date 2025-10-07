پخش زنده
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد: عشایر یزد با در اختیار داشتن ۲۵۰ هزار راس دام سبک، نقش پر رنگی را در تولید محصولات دامی و تامین امنیت غذایی استان یزد ایفا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، عباس حاجی حسینی ضمن گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر، گفت: بر اساس آخرین پایش جمعیت عشایر استان یزد بیش از هزار و ۳۰۰ خانوار بوده که عمدتا در شهرستانهای ابرکوه، خاتم و مروست زندگی میکنند.
وی افزود:عشایر استان یزد علاوه بر تامین گوشت قرمز پتانسیلهای زیادی از جمله حفظ و صیانت از منابع طبیعی، راه اندازی گردشگری کشاورزی، تولید و جمع آوری گیاهان دارویی، تولید صنایع دستی و حفظ میراث فرهنگی را برعهده دارند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد گفت: عشایر سختکوش استان یزد، نماد پایداری و خوداتکایی در دل کویر هستند که با تولید محصولات دامی، نقش بیبدیلی در تامین امنیت غذایی استان و کشور ایفا میکنند.
وی خاطر نشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، متعهد است که با تمام توان در مسیر رفع موانع تولید، ارتقای سطح معیشت و بهبود زیرساختهای دامداری و عشایری و نیز روستاها گام بردارد.