۶۲۲ میلیارد ریال برای تهیه طرحهای هادی روستایی در چهارمحال و بختیای هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: تاکنون ۶۲۲ میلیارد ریال برای تهیه و بازنگری طرحهای هادی روستایی این استان هزینه شده است.
فرشید ریاحی گفت: از ابتدای تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکنون یکهزار و ۲۰۱ طرح هادی روستایی با ۶۲۲ میلیارد ریال تهیه و بازنگری شده است.
وی افزود: این طرحها بهعنوان نقشه راه توسعه روستاها، زمینهساز ساماندهی کالبدی، بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان شدهاند.
ریاحی گفت: اجرای طرح هادی در ۴۱۰ روستا با اعتباری بیش از سه هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال، تحولی چشمگیر در بهسازی معابر، ایجاد فضاهای عمومی، ارتقای خدمات زیربنایی و افزایش رضایتمندی ساکنان روستاها بههمراه داشته است.
وی یادآور شد: همچنین با بهرهگیری از ۳۸ هزار تن قیر رایگان، عملیات آسفالتریزی در ۳۴۰ روستا به مساحت سه میلیون و ۲۶۱ هزار متر مربع انجام شده که نقش مهمی در تسهیل عبور و مرور، کاهش گرد و غبار و افزایش ایمنی معابر روستایی داشته است.