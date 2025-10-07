پخش زنده
فرمانده انتظامی کردستان گفت: پیشکسوتان فراجا الگوی فاخر برای کارکنان هستند و باید از تجارب ارزشمند آنان در راستای تحقق ماموریتها بهره برد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سردار یحیی الهی، در دیدار با سرهنگ بازنشسته فراجا "همایون کبیر کوه" به مناسبت هفته فراجا، بیان داشت: اعضای وابسته پلیس به عنوان سند افتخار و میراث داران امنیت جامعه هستند و این عزیزان مفاخر و مشاورانی ارزشمند برای رشد و اعتلای سازمان هستند.
وی افزود: بازنشستگان عمر و سرمایه جوانی را صرف خدمت به مردم و نظام مقدس اسلامی کردند و تکریم از آنها ارزشهای انسانی و اخلاقی را زنده نگه میدارد.
فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه بازنشستگان مشاوران ارزشمندی برای سازمان به شمار میآیند، گفت: آنان ماموریتهای انتظامی را به صورت عملی لمس کرده و میتوان از این دانشها به صورت مطلوبی بهره گرفت.
سردار الهی تصریح کرد: باید از تجارب و اندوختههای این گوهرهای گرانبها در اعتلای منزلت سازمانی و تحقق اهداف ماموریتی استفاده کرد.
این مقام ارشد انتظامی استان اقدامات ارزشمند سرهنگ بازنشسته "همایون کبیرکوه" در دوران خدمت مقدس در انتظامی یاد کرد و افزود: پیشکسوتان الگوی بسیار خوب برای کارکنان هستند که به خوبی باید از این سرمایه ارزشمند بهره گیری و استفاده کرد.