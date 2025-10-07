به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سردار یحیی الهی، در دیدار با سرهنگ بازنشسته فراجا "همایون کبیر کوه" به مناسبت هفته فراجا، بیان داشت: اعضای وابسته پلیس به عنوان سند افتخار و میراث داران امنیت جامعه هستند و این عزیزان مفاخر و مشاورانی ارزشمند برای رشد و اعتلای سازمان هستند.

وی افزود: بازنشستگان عمر و سرمایه جوانی را صرف خدمت به مردم و نظام مقدس اسلامی کردند و تکریم از آنها ارزش‌های انسانی و اخلاقی را زنده نگه می‌دارد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه بازنشستگان مشاوران ارزشمندی برای سازمان به شمار می‌آیند، گفت: آنان ماموریت‌های انتظامی را به صورت عملی لمس کرده و می‌توان از این دانش‌ها به صورت مطلوبی بهره گرفت.

سردار الهی تصریح کرد: باید از تجارب و اندوخته‌های این گوهر‌های گرانبها در اعتلای منزلت سازمانی و تحقق اهداف ماموریتی استفاده کرد.

این مقام ارشد انتظامی استان اقدامات ارزشمند سرهنگ بازنشسته "همایون کبیرکوه" در دوران خدمت مقدس در انتظامی یاد کرد و افزود: پیشکسوتان الگوی بسیار خوب برای کارکنان هستند که به خوبی باید از این سرمایه ارزشمند بهره گیری و استفاده کرد.