هفتم اکتبر، دومین سالگرد عملیات مقاومت فلسطین بر علیه رژیم طاغوتی اسرائیل و روز جهانی حماسه فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ روز جهانی حماسه فلسطین نماد پایداری، ایثار و مبارزه تاریخی فلسطینیان در برابر اشغالگری و تبعیض نژادی است و فرصتی برای بازتاب صدای عدالت‌خواهی در سطح جهانی به شمار می‌آید.

گرامی‌داشت روز جهانی حماسه فلسطین، نه‌تنها یادآور مقاومت تاریخی یک ملت در برابر ظلم است، بلکه پیام‌آور ضرورت بیداری وجدان جهانی است.

روز جهانی حماسه فلسطین فرصتی است تا جهانیان بار دیگر بر اصول آزادی، عدالت و کرامت انسانی تأکید کنند و در کنار ملت فلسطین بایستند تا رؤیای آزادی قدس شریف به واقعیت بپیوندد.