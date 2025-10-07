به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون هزار و ۲۹۱ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان شناسایی شده است.



علی کردعلیوند بر لزوم حفاظت از زمین‌های کشاورزی به‌عنوان عاملی برای تأمین امنیت غذایی تأکید کرد و گفت: مقابله با این تخلفات، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان است چرا که تغییر کاربری غیرمجاز، تهدیدی جدی برای محیط‌زیست و امنیت غذایی به شمار می‌رود.



مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه ۲۱ حکم قطعی قضایی در این زمینه صادر شده است، هشدار داد: با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قاطع خواهد شد.



کردعلیوند از عموم مردم درخواست کرد تا هرگونه تخلف مربوط به تغییر کاربری اراضی را از طریق سامانه ۱۳۱ به‌صورت مستقیم گزارش دهند.