مدیر پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی از بهکارگیری طرحهای نوآورانه برای بهبود فرآیندها و نوسازی تجهیزات خبر داد که باعث افزایش قابل توجه تولید و بهبود کیفیت محصولات شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد سعیدیان، با اشاره به اجرای طرحهای نوسازی در بخشهای مختلف پالایشگاه، گفت: این اقدامات به ارتقای عملکرد تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید کمک کرده است.
وی افزود: تعویض تجهیزات قدیمی و بهروزرسانی بخشهای مختلف پالایشگاه، موجب بهبود عملکرد و کاهش توقفهای ناخواسته شده است. همچنین با راهاندازی سیستمهای جدید، عملیات پالایشگاه به صورت پیوسته بهتر شده است.
سعیدیان همچنین از دیگر اقدامات مهم، مانند بازسازی مخازن ذخیره و تعمیرات اساسی تجهیزات کلیدی یاد کرد و گفت این اقدامات به افزایش اعتماد به سیستم و بهبود کیفیت کمک کردهاند.
وی در پایان اشاره کرد که فروش گازهای مازاد به جای سوزاندن آنها، گامی موثر در حفظ محیط زیست و بهرهوری بیشتر است.