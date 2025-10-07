به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد سعیدیان، با اشاره به اجرای طرح‌های نوسازی در بخش‌های مختلف پالایشگاه، گفت: این اقدامات به ارتقای عملکرد تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید کمک کرده است.

وی افزود: تعویض تجهیزات قدیمی و به‌روزرسانی بخش‌های مختلف پالایشگاه، موجب بهبود عملکرد و کاهش توقف‌های ناخواسته شده است. همچنین با راه‌اندازی سیستم‌های جدید، عملیات پالایشگاه به صورت پیوسته بهتر شده است.

سعیدیان همچنین از دیگر اقدامات مهم، مانند بازسازی مخازن ذخیره و تعمیرات اساسی تجهیزات کلیدی یاد کرد و گفت این اقدامات به افزایش اعتماد به سیستم و بهبود کیفیت کمک کرده‌اند.

وی در پایان اشاره کرد که فروش گاز‌های مازاد به جای سوزاندن آنها، گامی موثر در حفظ محیط زیست و بهره‌وری بیشتر است.