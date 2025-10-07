تصادف رخ به رخ خودروی ال نود و پراید در جاده بوانات، چهار مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر بوانات گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف رخ به رخ ۲ خودروی سواری ال نود با پراید در کیلومتر ۱۵ جاده بوانات –خاتم، نجاتگران این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.

سجاد رضایی زاده افزود: نجاتگران کنترل ترافیک و پشتیبانی عملیات را انجام و چهار مصدوم حادثه را به عوامل اورژانس تحویل و به بیمارستان ولیعصر بوانات انتقال دادند.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.