به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس ستاد انتخابات استان خوزستان با بیان اینکه فرایند برگزاری انتخابات شورا‌ها در خوزستان هم به تبعیت از کشور تمام الکترونیکی برگزار می شود گفت: از مرحله احراز هویت تا اخذ رأی انتخابات شورا‌ها در خوزستان هم به شیوه الکترونیکی برگزار خواهد شد و این نخستین بار در کشور است که تمام مراحل فرایند انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

حبیب‌الله فضل‌الله‌پور خاطر نشان کرد: شمارش دقیق، سرعت و شفافیت از جمله مزایای برگزاری انتخابات الکترونیکی است.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس نیز گفته : فرایند انتخابات شورا‌های اسلامی کشور آغاز شده است و ما تلاش کردیم با همکاری با دستگاه‌های مربوطه هماهنگی‌ کنیم.

او خاطر یادآور شد: هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها به تدریج در حال شکل گیری است و استعلامات مراجع ۵گانه نیز آغاز خواهد شد.

هفتمین دوره انتخابات این شورا‌ها روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ هم‌زمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.