سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه دولت تمام تلاش خود را برای جلوگیری از «پس گشت» به‌کار گرفت، گفت: در حالی‌که در میان مذاکره بودیم، میز مذاکره را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، دولت همه تلاش خودش را کرد تا «پس گشت» انجام نشود. ما در میانه مذاکره بودیم که میز مذاکره را بمباران کردند.

وی با بیان اینکه برای چنین موقعیتی پرونده‌ای باز کردیم و سناریو‌های لازم را داریم، افزود: دولت متوجه تغییراتی که در قیمت‌ها و شرایط اقتصادی است هست. جلسات ویژه‌ای برای شورای اقتصاد و شرایط فعلی داریم.

سخنگوی دولت ادامه داد: تکمیل ترمینال بین‌المللی فرودگاه شیراز که از اهمیت خاصی برخوردار است ظرف دو سال آینده انجام خواهد شد. در شورای اقتصاد درباره سوخت RDF نیز سخنانی مطرح شد؛ البته این موضوع نیازمند توجه به تفکیک از مبدا است.

مهاجرانی اظهار کرد: میزان ذخایر جنگلی ما غنی نیست، اما ارزمند است؛ لذا موضوع کارگروهی که در جهت نگهداشت جنگل‌ها فعال باشد در جلسه شورای اقتصاد مورد تاکید قرار گرفت.

وی با اشاره به افتتاح‌های روز گذشته که با دستور رئیس‌جمهور و با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد، گفت: ۱۱ طرح در شهر‌های جدید به افتتاح رسید. همچنین ۹۵ طرح در بخش هواشناسی افتتاح شد.

سخنگوی دولت با اشاره به هفته نیروی انتظامی و روز استاندارد، گفت: این دو نیازمند مشارکت مردم است و باید برای پیشبرد اهدافمان از این مشارکت استفاده بکنیم.

مهاجرانی همچنین درباره خبر خوش روز گذشته وزارت نفت، اظهار کرد: ما در زمستان نیاز داریم الگوی انرژی را اصلاح بکنیم و در میزان مصرف دقت بکنیم. کشف منابع جدید باعث می‌شود به توسعه صنایع کمک کند.

وی با اشاره به روز روستا و عشایر گفت: عشایر شهدای زیادی تقدیم کردند؛ سبک زندگی آنها منحصر‌به‌فرد است. این روز را تبریک می‌گویم.

سخنگوی دولت در ادامه داد: قهرمانی پارادومیدانی را نیز تبریک می‌گویم. در چند روز آینده شاهد اعزام ناشنوایان به ژاپن خواهیم بود برای المپیک ناشنوایان.

مهاجرانی همچنین به صلح جهانی گفت: ما شاهد توقیف کشتی‌ها برای کمک به مردم غزه هستیم. نقش دختران در گسترش صلح نیز نیازمند توجه ویژه است.

وی در ادامه با اشاره به روز جهانی کودک، این روز را تبریک گفت.

سخنگوی دولت درباره تخصیص ارز شرکت‌های دارویی نیز تصریح کرد: روز گذشته رئیس‌جمهور جلسه‌هایی را داشتند و یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسات برای ارز بود. جلسه روز شنبه وزارت بهداشت نیز به این موضوع مربوط بود. تحریم‌ها مردم را هدف گرفته، اما بانک مرکزی در تلاش است تا مشکل کم‌تری درباره این موضوع داشته باشد؛ همچنین دولت در تلاش است تا آسیب کم‌تری به مردم برسد و این ارز تامین بشود.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر «پس گشت» بر راوبط کشور گفت: گسترش ارتباطات از راهبرد‌های اساسی کشور است. استفاده از ظرفیت تهاتر و بازارچه‌های مرزی نیز مورد توجه است. اصلاح ساختاری دولت نیز می‌تواند کمک شایانی به دولت بکند.

وی در ادامه درباره برنامه دولت برای جلوگیری از موج بیکاری اظهار کرد: کار درستی که ما می‌توانیم انجام بدهیم توجه به اولویت تولید و حفظ اشتغال موجود است. دشمن در تلاش است تا بعد از جنگ نظامی از لحاظ اقتصادی به ما آسیب بزند. افزایش تخصیص ارز وجود دارد.

به گفته سخنگوی دولت مشکل ۶۳۵ هیئت علمی پیمانی حل شد. این گروه مشکلات بسیاری داشتند و مدت زمان زیادی درگیر این موضوع بوده‌اند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه امیدواریم حداقل قطعی گاز را داشته باشیم، گفت: ۲ میلیارد و دویست میلیون لیتر سوخت ذخیره شده است. ما در ناترازی قرار داریم و این ناترازی ظرف یک سال یا ۶ ماه تمام نمی‌شود. عبور از این مسیر لازم است تا به صنایع آسیب نرسد و مردم هم باید همراهی کنند.

مهاجرانی در همین خصوص ادامه داد: گاز تحویلی به نیروگاه‌ها نسبت به سال قبل افزایش قابل توجه داشته است. اقدامات لازم انجام شده و امیدواریم که حداقل قطعی گاز را در این مدت داشته باشیم.

وی در ادامه درباره وضع بازار ارز تصریح کرد: هر تصمیمی که دولت در حوزه کل اقتصاد بگیرد همه از آن پیروی می‌کنند. ستاد مقابله با تحریم نیز شکل گرفته تا با آن مقابله بشود.