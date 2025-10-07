به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهدی فیضی، اظهار کرد: مجموعه دامپزشکی استان در جهت سیاست‌های کلانی که سازمان دامپزشکی کشور ذیل سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌کند، برقراری امنیت غذایی پایدار از همه جهات را در اولویت کاری خود قرار داده است.

وی افزود: مهمترین جهتی که اداره کل دامپزشکی استان اردبیل دنبال می‌کند، بحث نظارت‌های بهداشتی دقیق و مستمر در حوزه‌های مختلف است تا بتواند تضمین کند سلامت هر آنچه که مردم عزیز ما بر سر سفره‌های خود دارند را تأمین کرده و امنیت غذایی پایدار را در استان برقرار سازد.

مدیرکل دامپزشکی استان، حوزه بهداشت عمومی و نظارت بر سلامت را یکی از حیاتی‌ترین بخش‌های فعالیت این اداره کل دانست و گفت: در حوزه نظارت بر کشتارگاه‌های سطح استان، اعم از کشتارگاه‌های دام و طیور که تعداد ۱۳ واحد کشتارگاه فعال در سطح استان داریم، نظارت مستمر بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، مراکز بسته‌بندی، و همچنین واحدهای تولیدی شامل واحدهای پرورش طیور، دام، زنبور عسل و آبزیان، به طور شبانه‌روزی در جریان است. تمامی این فعالیت‌ها با هدف تضمین سلامت عمومی و بهداشت عمومی مردم عزیز استان و شهرمان دنبال می‌شود.

فیضی، همچنین بر نظارت بر کارخانجات خوراک دام و طیور در سطح استان تأکید کرد و افزود: «هر آنچه که از فرآورده خام دامی از دام و طیور استحصال می‌شود و به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم بر سر سفره مردم حاضر است، تحت نظارت مجموعه دامپزشکی قرار دارد. این نظارت‌ها تا جایی پیش می‌رود که تمامی واحدهای تولیدی استان، از جمله کشتارگاه‌ها، کارخانجات خوراک دام و طیور، واحدهای پرورش طیور و دام، و سایر واحدهای تولیدی که تحت پوشش اداره کل دامپزشکی هستند، دارای مسئول فنی بهداشتی (دکتر دامپزشک) هستند.

وی ادامه داد: در کشتارگاه‌ها و مراکز بسته‌بندی، علاوه بر مسئول فنی بهداشتی، یک ناظر ذبح شرعی نیز حضور دارد و هیچ تولید یا محصولی عرضه نمی‌شود مگر با حضور این ناظران. این حضور ۲۴ ساعته مسئولین فنی بهداشتی در واحد تولیدی و حضور ناظر ذبحم شرعی در کشتارگاه‌ها و مراکز بسته‌بندی، خیال مردم را از بابت سلامت و حلیت محصولات راحت می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی استان، حوزه قرنطینه و امنیت زیستی را به عنوان یکی دیگر از ارکان اساسی فعالیت این اداره کل معرفی کرد و بیان کرد: هیچ دام زنده‌ای، طیور زنده، لاشه، گوشت سفید یا قرمز، و هیچ نهاده دامی مانند کنجاله سویا، ذرت و جو، بدون اخذ گواهی حمل دامپزشکی از استان یا کشور منتقل نخواهد شد. صدور این گواهی به معنای آن است که محصول از نظر سلامت و بهداشت تحت نظارت سازمان دامپزشکی بوده و آزمایشات لازم را گذرانده است. همچنین، این گواهی تضمین می‌کند که محموله قاچاق نبوده و تحت نظارت قرنطینه‌ای در مبدأ و مقصد قرار گرفته و در سامانه‌های مربوطه ثبت شده است.

وی با اشاره به فعالیت پست قرنطینه دامپزشکی در مرز استان، تصریح کرد: هیچ فرآورده خام دامی، چه به صورت زنده و چه به صورت لاشه، بدون گواهی دامپزشکی از استان خارج نمی‌شود. در حال حاضر، استان اردبیل در زمینه صادرات پنجه مرغ و پنیر پیتزا فعال است و همچنین شاهد ترانزیت دام زنده از کشور گرجستان به مقصد عراق به صورت شبانه‌روزی هستیم که تمامی این فرآیندها با نظارت دقیق کارشناسان دامپزشکی انجام می‌شود.

فیضی، در خصوص حوزه مدیریت و بهداشت بیماری‌های طیور، با تأکید بر جایگاه استان اردبیل به عنوان قطب تولید طیور در کشور، گفت: استان اردبیل با دارا بودن نزدیک به ۵۰۰ واحد مرغ گوشتی، ۵۲ واحد مرغ مادر، حدود ۲۸ واحد مرغ تخمگذار، و همچنین کارخانجات جوجه‌کشی و خوراک دام و طیور، به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید طیور در کشور محسوب می‌شود.