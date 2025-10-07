دکتر بختیار سجادی، به عنوان تنها عضو ایرانی ُ به عضویت شورای علمی فرهنگستان زبان و ادبیات کردی یا آکادمیای زبان کردی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در یک دستاورد علمی-فرهنگی برجسته، دکتر بختیار سجادی، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، به عنوان تنها عضو ایرانی ُ به عضویت شورای علمی فرهنگستان زبان و ادبیات کردی یا آکادمیای زبان کردی انتخاب شد.

این انتصاب جایگاه ممتاز دانشگاه را در عرصه مطالعات کردی تثبیت می‌کند.

دکتر بختیار سجادی، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی و از بنیان‌گذاران رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان است.

این فرهنگستان که دفتر مرکزی آن در شهر اربیل قرار دارد، تنها نهاد رسمی زبان و ادبیات کردی است.

این انتصاب که نشان از تخصص و جایگاه ممتاز علمی دکتر سجادی در سطح جهانی دارد و افتخاری بزرگ برای کشور محسوب می‌شود؛ و ایشان به عنوان نخستین مدیر گروه رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان، نقشی کلیدی در راه‌اندازی و توسعه این رشته داشته‌اند.