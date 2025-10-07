در نیمه نخست امسال سهم معاملات برق تجدیدپذیر در بورس انرژی به ۹ درصد و ارزش آن به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تازه‌ترین گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران از رشد چشمگیر معاملات برق تجدیدپذیر در بازار برق کشور خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع معاملات برق تجدیدپذیر به ۶۴۱ گیگاوات‌ساعت و ارزش آن به ۴٬۰۸۸ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی نشان می‌دهد.

در همین بازه، سهم معاملات برق تجدیدپذیر‌ها در بورس انرژی حدود ۹ درصد و سهم کل معاملات برق در بورس نسبت به بازار عمده‌فروشی و دوجانبه ۲۱ درصد بوده است؛ میانگین قیمت نیز از حدود ۲٬۳۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ به ۶٬۵۰۰ تومان در نیمه نخست ۱۴۰۴ رسیده که افزایش ۱۷۷ درصدی را نشان می‌دهد.

این گزارش حاکی است رشد معاملات برق سبز بیانگر تقویت جایگاه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تأمین انرژی کشور و افزایش شفافیت و رقابت در بازار برق است.

مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده توسعه زیرساخت‌های معاملاتی و تسهیل حضور نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بازار از اولویت‌های اصلی سال ۱۴۰۴ است.

پیش‌بینی می‌شود با تداوم این روند، سهم برق تجدیدپذیر در بازار برق ایران تا پایان ۱۴۰۵ به بیش از یک‌سوم کل معاملات برسد.