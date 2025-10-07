مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی گفت: با آغاز مرحله‌ای جدید از خدمات دیجیتال در حوزه هویت، دیگر نیازی به شناسنامه کاغذی نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی در نشست خبری گفت: در آینده نزدیک، صدور شناسنامه نوزادان بدون نیاز به مراجعه والدین به اداره ثبت احوال انجام خواهد شد. این خدمت از طریق «سامانه سهیم» و با بهره‌گیری از امضای دیجیتال در قالب «سامانه هویت دیجیتال ایرانیان» عملیاتی خواهد شد.

مرتضی امیر آبادی افزود: با راه‌اندازی این سامانه‌ها، دیگر نیازی به شناسنامه فیزیکی نخواهد بود. شهروندان با داشتن شناسه یکتای هویتی، در هر سازمان و نهاد دولتی که نیاز به احراز هویت باشد، می‌توانند اطلاعات خود را از طریق سامانه مشاهده و تأیید کنند.