پلیس انگلیس به خشونت علیه معترضان به حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود متهم شده است و این در حالی است که کارشناسان در این مورد هشدار دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پلیس انگلیس به استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان به بازداشت فعالان ناوگان جهانی صمود توسط رژیم صهیونیستی، متهم شده است.
دهها هزار نفر در پایتخت و سایر شهرهای انگلیس راهپیمایی کردند تا به توقیف غیرقانونی قایقهای ناوگان جهانی صمود توسط رژیم صهیونیستی اعتراض کنند و خواستار آزادی فعالان بازداشت شده شوند.
تظاهرکنندگان در مرکز لندن از میدان پارلمان به سمت خیابان داونینگ (محل ساختمانهای دولتی) راهپیمایی کردند و جادههای بین میدان پارلمان و چارینگ کراس، جایی که چندین خودروی پلیس مستقر بودند، مسدود شد.
براساس گزارشها، افسران پلیس انگلیس ۴۰ نفر را در حالی که جمعیت شعار میدادند «بیش از صد هزار کشته شدهاند؛ در عوض شما ما را بازداشت میکنید» بازداشت شدند.
از زمان آغاز جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲)، اعتراضات گستردهای در سراسر انگلیس علیه نسلکشی مردم فلسطین برگزار شده است.
این تظاهرات، که بهطور معمول توسط گروههایی مانند Palestine Action سازماندهی میشود، با واکنشهای شدید پلیس همراه بوده و به صدها بازداشت، خشونت بیش از حد، و بحثهای گسترده در مورد حقوق اعتراض منجر شده است.
براساس این گزارش، بیش از ۵۰۰ نفر در رویدادهای مرتبط با اعتراضات حمایت از فلسطین در آگوست ۲۰۲۵ (مرداد/شهریور ۱۴۰۴) بازداشت شدهاند. دولت انگلیس بهتازگی قدرتهای جدیدی به پلیس برای سرکوب معترضان حامی فلسطین اعطا کرده است.
این اقدامها، که توسط وزارت کشور انگلیس توجیه شده، توسط گروههای حقوق بشری بهعنوان سرکوب تدریجی حق اعتراض محکوم شده است.
اعتراضهای حامیان فلسطین بهطور معمول صلحآمیز بودهاند؛ اما ویدیوها و گزارشهای رسانهای نشاندهنده استفاده از نیروی فیزیکی توسط پلیس، از جمله پرتاب معترضان به زمین یا مورد ضربوشتم قرار دادن معترضان است.
سازمانهایی مانند عفو بینالملل بازداشتهای گسترده را عمیقا نگرانکننده خوانده و میگویند معترضان بهطور معمول با اتهامهای نامتناسب مانند تحریک خشونت روبهرو میشوند، در حالی که اعتراضات صلحآمیز است.
کارشناسان این رویکرد را بخشی از سرکوب همبستگی با فلسطین میدانند که با افزایش بازداشتها (تا ۸۹۰ مورد در سپتامبر ۲۰۲۵) همراه است. گروه Runnymede Trust نیز هشدار داده که رویکرد افراطی، خشونت نژادپرستانه را تشدید میکند.