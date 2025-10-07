در پنجمین روز از هفته نیروی انتظامی، فاز اول طرح پایش تصویری بازار بیرجند به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به بهره برداری از فاز اول طرح پایش تصویری بازار بیرجند گفت:برای این طرح با اعتبار ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و با مشارکت استانداری، فرمانداری، اداره برق، مخابرات، اتاق اصناف به ویژه صنف طلا فروشان به بهره برداری رسید.

سرهنگ علی پور هدف از این طرح را ارتقای امنیت جامعه و مشارکت عمومی در امنیت برای پیشگیری از جرائم بعد از پیگیری‌های متعدد در حوزه‌های مختلف عنوان کرد و افزود: با مشارکت دستگاه‌های مختلف، فاز‌های بعدی نیز اجرا می‌شود.

وی گفت: تصاویر به کلانتری ۱۲ منتقل می‌شود و ماموران به محض کوچکترین نا امنی در اسرع وقت در بازار حضور می‌یابند.