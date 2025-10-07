پخش زنده
دوره آموزشى حکمرانى استان در کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،معاون استاندار کرمان: مدیریت بحران بدون حضور رسانه حرفهای و مسئولانه، ناقص خواهد بود
«دوره آموزشى حکمرانى استان» ویژه فرمانداران، شهرداران، بخشداران و اعضای شورای اداری و شورای تامین استان با محوریت «مدیریت بحران و رسانه» برگزار شد.
علیرضا براتی، معاون آموزش مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور نیز عنوان کرد: شفافیت، مشارکت مردمی و کارایی سه عنصر اصلی برای حکمرانی خوب هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان در آغاز این دوره عنوان کرد: حکمرانی خوب بر این اصل استوار است که تعامل سازنده و هماهنگ میان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی، بستر تحقق توسعه پایدار را در همه وجوه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراهم میآورد.
وی ادامه داد: در این میان رسانهها نقش بیبدیلی دارند که نه صرفا به عنوان ابزار اطلاعرسانی، بلکه به عنوان پل ارتباطی میان حاکمیت و مردم نقش ایفا میکنند.