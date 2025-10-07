پخش زنده
رطوبت هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا روز جمعه استقرار جریانات جنوبی را نشان میدهد سبب افزایش رطوبت در سواحل، مناطق جنوبی، مناطق مرکزی و تا حدودی بخشهای غربی و شمالی استان خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود: در این مدت وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی و جنوبی (بویژه روز جمعه) دور از انتظار نیست.
او ادامه داد: دمای هوا تا روز شنبه در استان بین ۴ تا ۵ درجه کاهش پیدا خواهد کرد.