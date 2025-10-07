پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، از برپایی نخستین جشنواره تخصصی و تجربهمحور ایمنی و پیشگیری از حوادث با عنوان «یزد ایمن» از ۱۶ تا ۱۸ مهرماه در پارک شادی یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مصطفی زارعزاده، با اشاره به اهداف این جشنواره نوآورانه گفت: جشنواره یزد ایمن با همت ستاد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و با مشارکت سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، جمعیت هلال احمر استان یزد، نظام مهندسی ساختمان و پلیس راهنمایی و رانندگی طراحی شده و با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی در حوزه ایمنی، فضایی پویا و تعاملی برای آموزش شهروندان فراهم میآورد.
وی افزود: بازدید از این رویداد برای عموم آزاد است و علاقهمندان میتوانند در روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ تا جمعه ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ از ساعت ۱۸ تا ۲۲ از برنامههای متنوع آن بهرهمند شوند.
زارع زاده در ادامه با تأکید بر رویکرد تجربهمحور این جشنواره گفت: بازدیدکنندگان از لحظه ورود، درگیر سناریوهای آموزشی و ایستگاههای عملیاتی خواهند شد تا مفاهیم ایمنی را بهصورت ملموس و کاربردی فراگیرند.
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ادامه داد: از جمله برنامههای شاخص این فستیوال میتوان به برگزاری مانورها و کارگاههای عملیاتی ویژه تمامی گروههای سنی، اجرای بازیهای محیطی و مسابقات آموزشی، کارگاههای آموزشی، اجرای عروسکهای غول پیکر، سرود نمایش و تئاترهای شهروندی، و همچنین رژه نظامی و خودرویی اشاره کرد.