رحمان عموزاد قهرمان مازندرانی جهان، مدال‌های المپیک و جهانی خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی جهان، دیروز با حضور در شهر مشهد مقدس، به زیارت علی ابن موسی الرضا (ع) امام هشتم شیعیان رفتند.

اعضای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی که در رقابت‌های جهانی کرواسی با کسب ۱۵ مدال رنگارنگ به طور همزمان بعنوان قهرمانی رسیدند، پس از حضور در این مسابقات، به حرم امام رضا (ع) مشرف شدند.

ملی پوشان کشتی همچنین دیداری را با آیت الله احمد مروی تولیت معزز آستان قدس رضوی داشتند.

در این دیدار رحمان عموزاد قهرمان مازندرانی جهان، مدال نقره المپیک و ۲ مدال طلای جهانی خود، احمد محمدنژاد جوان مدال آسیایی و نقره جهانی و علی احمدی وفا مدال طلای جوانان و کمربند قهرمانی خود را به موزه آستان قدس رضوی اهداء کردند.