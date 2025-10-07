تیم فوتبال صنعت نفت آبادان یک تساوی دیگر را در لیگ آزادگان رقم زد اینبار مقابل آریو اسلامشهر.

تساوی نفتی ها، اینبار برابر آریو اسلامشهر

صفر _ صفر مساوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته هفتم لیگ دسته یک جام آزادگان طلایی پوشان امروز از ساعت ۱۷ مقابل آریو اسلامشهر صف آرایی کرد.

شاگردان پور موسوی که در ورزشگاه امام خمینی میهمان اسلامشهر بودند باز هم با نتیجه بدون گل راهی رختکن شدند.

صنعت نفت آبادان که چند روز گذشته زیر نظر سرمربی جدید سید سیروس پورموسوی تمرین کردند پیروزی در این دیدار را هم از دست دادند.

هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال امروز سه‌شنبه با ۹ دیدار برگزار شد.